Calderara di Reno: privati, associazioni e imprese potranno per 4 anni “adottare” e curare un’area verde del territorio

Il Comune di Calderara di Reno lancia un patto di collaborazione coi cittadini finalizzato alla tutela, manutenzione e cura di aree verdi sul territorio. Si chiama “Verde-Rara – Adotta un’area verde a Calderara”, è stato di recente varato con una delibera approvata dalla Giunta Comunale ed è già attuabile: un privato, un’associazione o un’impresa potranno adottare un’area di verde pubblico, più o meno estesa, e prendersene volontariamente cura dopo aver stipulato un accordo col Comune.

«Si tratta – spiega il Sindaco Giampiero Falzone – di un altra iniziativa improntata alla cittadinanza attiva e dunque alla partecipazione, cui tanto teniamo. Inoltre, tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale ci sono la valorizzazione e promozione della qualità dello spazio urbano, inteso non solo come luogo architettonico ma anche come realtà di immediata fruizione per il cittadino. Intendiamo fondere questi due aspetti, grazie anche alla consapevolezza di avere un tessuto sociale e imprenditoriale molto sensibile: contiamo dunque sui singoli cittadini e sulle associazioni di volontariato, ma anche sulle imprese che vogliano impegnarsi in tal senso».

L’iniziativa è semplice: il Comune di Calderara di Reno con la firma dell’apposito patto di collaborazione procederà all’affidamento al soggetto proponente delle attività di manutenzione, pulizia e tutela dell’area verde di proprietà comunale individuata dal proponente. Quest’ultimo dovrà provvedere pertanto a realizzare lavori di manutenzione e tutela del terreno in affidamento, come opere di giardinaggio e pulizia, installazione di impianti elettrici e idraulici e piccole opere d’arte, e sarà tenuto a non alterarne le caratteristiche. Il patto durerà 4 anni, con possibilità di rinnovo.

«“Verde-rara” – aggiunge l’assessore all’Ambiente Clelia Bordenga – intende rafforzare l’identità di pensiero con la comunità sulle tematiche del verde e della sostenibilità ambientale, aumentando nei cittadini la consapevolezza di poter essere attivi nella costruzione di una città migliore». All’iniziativa si può partecipare contattando il Servizio Sostenibilità Ambientale del Comune, maggiori informazioni sul sito istituzionale dell’Amministrazione.