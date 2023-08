Il Sassuolo pareggia in amichevole 1 a 1 col Wolfsburg a cui viene ceduto a titolo definitivo Rogerio

Ultima amichevole pre-stagionale per il Sassuolo di Alessio Dionisi che pareggia sul campo del Wolfsburg, formazione militate in Bundesliga. Il Sassuolo ha giocato una buona gara e creato molte palle gol, nell’1-1 finale gol di Wind per i padroni di casa, pareggio di Bajrami. Brillante avvio dei neroverdi che vanno subito vicini al gol in più occasioni. Al 5’ iniziativa di Defrel sulla destra, palla in area per Pinamonti che per un soffio non arriva alla deviazione, al 7’ Sassuolo pericoloso sempre dal lato destro, Toljan arriva alla conclusione in area, il suo diagonale supera Schulze ma si infrange sul palo, all’11’ ci prova Matheus Henrique, il suo mancino termina sull’esterno della rete.

Sembra fatta al 14’ con l’ottima manovra fra Lopez-Laurienté-Pinamonti ma l’azione sfuma a due passi dalla porta del Wolfsburg. I padroni di casa si affacciano in area neroverde con un paio di calci d’angolo poi al 26’ passano in vantaggio con un sinistro di Wind che batte Consigli. Il Sassuolo però non accusa il colpo e riprende subito in mano il pallino del gioco. Al 36’ Laurienté, dal vertice sinistro dell’area, rientra sul destro e lascia partire uno splendido tiro a giro, Schulze non può nulla ma la palla si stampa sul palo. Gli sforzi dei neroverdi vengono premiati al 42’ con la percussione di Bajrami e il destro piazzato che batte Schulze. Squadre al riposo sull’1-1.

Anche nel secondo tempo il primo squillo è del Sassuolo con una iniziativa sulla sinistra di Missori che entra in area al 51’ e da posizione defilata impegna in angolo Schulze. Risponde al 53’ Pejcinovic, il suo destro trova pronto Consigli. A metà ripresa botta e risposta con Pejcinovic da una parte e Ceide, non si fanno sorprendere rispettivamente Consigli e Schulze. Occasione per Mulattieri lanciato a rete all’83’, su di lui rinviene la difesa. Un minuto dopo però il Sassuolo sfiora il colpaccio: cross dalla destra di Toljan e deviazione in area di Mulattieri, Schulze compie un grande intervento e sulla ribattuta irrompe Defrel sparando alto da buona posizione. Ancora qualche spunto dei neroverdi nel finale e un brivido per i tifosi di casa quando Schulze rischia dribblando Mulattieri a un passo dalla linea di porta. Finisce 1-1.

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che ROGERIO (’98, difensore) è stato ceduto a titolo definitivo al Wolfsburg.