Sistemazione della copertura del Circolo Cinofilo Sassolese

15.000€ per la sistemazione e bonifica della copertura della sede del “Circolo Cinofilo Sassolese”: li ha stanziati la Giunta del Comune di Sassuolo con la delibera n° 161 del 1 Agosto in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio.

La delibera, avente ad oggetto “Lavori di messa in sicurezza e bonifica della copertura contenente fibre di amianto del prefabbricato in legno ad uso degli associati del “Circolo Cinofilo Sassolese” mediante rimozione e installazione di nuovo manto di copertura”, chiarisce che a seguito di accertamenti per la verifica della presenza di amianto e del suo stato di conservazione nella coperture, si è constatato che la copertura del prefabbricato risulta contenere fibre di amianto in stato di conservazione definito scadente (alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle fibre e fenomeni di liberazione). Gli interventi riguarderanno una prima fase mirata alla bonifica e rimozione delle lastre contenenti cemento-amianto.