Sassuolo, stanotte riparazione di una condotta idrica sulla Pedemontana

Questa notte a partire dalle ore 22.00 personale del Gruppo Hera eseguirà un intervento di riparazione sulla tubazione idrica di via Pedemontana a Sassuolo, nel tratto compreso tra la rotatoria di via circonvallazione e via Radici in Piano.

La viabilità verrà interrotta solo in direzione Reggio Emilia, in accordo con il comune di Sassuolo e la polizia locale, per consentire i lavori. Il cantiere si protrarrà fino al completamento della riparazione, indicativamente entro le ore 6.00 di domani (sabato 5 agosto). Non è prevista l’interruzione del servizio idrico alle utenze.