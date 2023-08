Cirque Bidon a S.Ilario

Il Cirque Bidon arriva a Sant’Ilario d’Enza: da giovedì 10 a domenica 13 agosto, nell’area verde di via Guidetti, di fianco al Conad Superstore, saranno quattro gli spettacoli con la magica compagnia francese. Si tratta di un ritorno a S.Ilario dopo la tournee del 2016.

Dopo lo straordinario successo del 2016 e del 2018, infatti, ATER Fondazione e Teatro Necessario Circo sono riusciti a riportare in Emilia Romagna la compagnia, esperienza artistica unica nel suo genere, attiva dagli anni ‘70 e che ha fortemente contribuito alla nascita del circo contemporaneo italiano ed europeo. La carovana, che si sposta su carrozze trainate da cavalli, guidata dal fondatore François Rauline detto Bidon, ha valicato le Alpi ed è giunta nella nostra Regione per un tour di oltre 3 mesi, iniziato a maggio, che prosegue fino al 3 settembre, toccando ben 16 Comuni e superando le 80 repliche.

In questo tour la compagnia porta in scena, o meglio “in pista”, il nuovo spettacolo Chacun ses rêves – A ognuno i suoi sogni: un viaggio poetico in cui il teatro si mescola alla danza e al circo, la comicità alla liricità, per condividere con il pubblico la necessità del seguire i propri sogni.

Testimone di una scelta di vita controcorrente, esempio unico di un circo d’arte, che incrocia teatro e poesia, il Cirque Bidon è nato in Francia negli anni ’70, in netta controtendenza rispetto al circo tradizionale, quello degli animali esotici e delle grandi famiglie circensi. Niente chapiteau e numeri mozzafiato, solo la pista e l’idea di raccontare storie grazie all’abilità degli interpreti.

Gli spettacoli del Cirque Bidon sono sempre in scena alle ore 21.30; biglietto intero 15 euro, ridotto 10 euro. L’evento santilariese è sostenuto e promosso dall’Assessorato alle Attività Produttive del Comune in collaborazione con Conad Superstore Sant’Ilario.

I biglietti per tutti gli spettacoli di agosto-settembre sono disponibili online sul sito www.tuttimattipercolorno.it – in continuo aggiornamento. Una quota viene sempre venduta anche sul posto, a partire da un’ora prima dell’inizio. Chi acquista online è pregato di arrivare almeno 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli. Non sono ammessi cani agli spettacoli. In caso di pioggia l’organizzazione comunicherà sui suoi canali social a ridosso degli eventi eventuali variazioni.