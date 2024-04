Sulla SP324 a Sestola si transita a senso unico alternato con semaforo

A Sestola, lungo la strada provinciale 324 “del Passo delle radici”, in un tratto compreso tra Sestola e Roncoscaglia, è istituito da lunedì 29 aprile, un senso unico alternato con semaforo a causa del cedimento parziale di un tratto di scarpata di valle, che ha interessato parte della banchina stradale.

I tecnici della Provincia di Modena fanno sapere che il provvedimento resterà attivo fino al ripristino delle regolari condizioni di transitabilità.

Sul tratto interessato dal cedimento, di circa 20 metri, è già in corso di elaborazione un progetto di messa in sicurezza della scarpata con la sistemazione della strada, che ha franato a seguito del maltempo che in questi giorni ha interessato il territorio provinciale.