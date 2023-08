Chiusure notturne programmate su Raccordo Sasso Marconi-SP64 Porrettana e su A13

Per consentire lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il Raccordo Sasso Marconi-SP64 Porrettana, in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di utilizzare la SP325 Val di Setta.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 7 E MARTEDI’ 8 AGOSTO. CON ORARIO 22:00-6:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud, in direzione Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, si potrà percorrere la SP20, la SS64, per rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara sud.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 9 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 10 AGOSTO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, in direzione Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, si potrà percorrere la SS64, la SP20, per rientrare sulla A13 alla stazione di Altedo.