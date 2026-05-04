Nidi e scuole infanzia: domani convegno nazionale Fp Cgil a Reggio Emilia

Si terrà domani 5 maggio presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi a Reggio Emilia (viale B. Ramazzini 72A) dalle ore 10 alle ore 17 un convegno nazionale promosso dalla Funzione Pubblica della Cgil dal titolo “Servizi alla prima infanzia, dalla parte dei bambini e delle bambine. In prima linea in difesa di servizi garanti di una società più giusta, equa e inclusiva, fin dalla prima infanzia”.
Questa la scaletta dell’evento:
- Saluti istituzionali di Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia, e di Maddalena Tedeschi, presidente di Reggio Children.
- Interverrà Nando Rinaldi, direttore dell’Istituzione Nidi e Scuole dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia, relazione di Tatiana Cazzaniga, Segretaria nazionale Fp Cgil.
- Seguiranno interventi di educatori, educatrici e insegnanti.
- A seguire, tavola rotonda con Daniele Ara, assessore alla scuola del Comune di Bologna, Componente Comm. Istruzione, politiche educative ed edilizia scolastica Anci, Massimo Ascari, presidente Lega Cooperative sociali Nazionali, Daniela Barbaresi, Segretaria nazionale Cgil, Isabella Conti, Assessora Regione Emilia Romagna, Giorgia D’Errico, Direttrice relazioni Istituzionali di Save the Children Italia, Antonia Labonia, Presidente gruppo Nidi Infanzia Nazionale, Silvia Negri, Presidente Associazione Professioni Pedagogiche, Luisa Zecca, Professoressa ordinaria Università Bicocca di Milano.
Modera Francesca Chilloni, giornalista Resto del Carlino.
Conclude Federico Bozzanca, Segretario Generale Fp Cgil.