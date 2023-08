Tempo di vacanze: otto consigli Lapam Confartigianato per una partenza in sicurezza

Tutto pronto per le vacanze. La valigia è fatta e già caricata in macchina. Ed eccola, bella luminosa sul display del cruscotto: quella fastidiosa spia che segnala un problema al veicolo. Ferie saltate. Per evitare questi spiacevoli inconvenienti, Lapam Confartigianato ha stilato una lista di consigli utili per partire in sicurezza evitando qualsiasi tipo di problema.

Prima di mettersi in viaggio è utile adottare alcuni accorgimenti. Primo fra tutti controllare gli pneumatici, che sono il contatto diretto tra l’auto e la strada: bisogna assicurarsi che siano in ottime condizioni, verificandone la pressione, il battistrada e sostituendoli se necessario. Controllare i freni, componente cruciale per la sicurezza: è necessario verificarne l’efficienza, sostituire le pastiglie se consumate, accertarsi del livello del liquido dei freni e assicurarsi che sia nella giusta quantità. Verificare l’olio motore: un buon livello di olio motore è essenziale per il corretto funzionamento del motore e per ridurre l’usura dei componenti interni. Utilizzare sempre l’olio raccomandato dal produttore garantisce una corretta lubrificazione del motore. Controllare i liquidi: verificare il livello dei liquidi del radiatore, del liquido lavavetri e dell’acqua per il tergicristallo. Verificare le luci, controllare il funzionamento di fari, luci di posizione, frecce e fari posteriori. Controllare la batteria, pulendo i terminali se necessario e sostituendola prima del viaggio se è vecchia o debole. Verificare gli specchietti retrovisori e controllare gli pneumatici di scorta e gli attrezzi.

Oltre a queste raccomandazioni, bisogna verificare di essere in regola con la revisione ministeriale e, soprattutto, rivolgersi sempre a officine e meccanici specializzati. Lapam Confartigianato sottolinea che gli esperti hanno le competenze e le attrezzature necessarie per individuare eventuali problemi nascosti e risolverli in modo adeguato, offrendo consigli personalizzati sulla manutenzione del veicolo e garantendo una maggiore tranquillità durante il viaggio.

«Partire in auto in sicurezza è una responsabilità che tutti gli automobilisti devono prendere sul serio – ricorda Daniele Michelini, presidente autoriparatori Lapam Confartigianato –. Effettuare controlli e verifiche regolari sul veicolo e affidarsi a professionisti del settore sono passi fondamentali per godere di un viaggio sereno, senza imprevisti e, soprattutto, in totale sicurezza. Non bisogna mai sottovalutare l’importanza della manutenzione preventiva. L’invito che rivolgo a tutti gli utenti della strada è di seguire queste raccomandazioni prima di partire per le meritate vacanze».