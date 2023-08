Poco dopo le 15 di questo pomeriggio un incendio ha interessato un capannone adibito a officina in via Nuova in località Montebaranzone.

Sono accorse sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco da Sassuolo, Modena e i volontari di Fanano. Fiamme spente in qualche ora.

Non si registrano feriti, danni invece alle strutture oltre che al materiale presente all’interno.