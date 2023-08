Vignola: vìola le prescrizioni del provvedimento restrittivo domiciliare. Arrestato

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Vignola, nel corso delle attività di servizio volte al controllo delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi domiciliari, hanno tratto in arresto un 24enne, in esecuzione di provvedimento di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari già attiva a suo carico per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale per cumulo di reati commessi nel 2021 e 2022.

I Carabinieri, nel corso del tempo, hanno accertato e documentato più violazioni alle prescrizioni imposte con l’applicazione della misura originaria, attività dalla quale è scaturita una misura più restrittiva per il giovane, che è stato tradotto alla locale Casa Circondariale.