Taglio del nastro a Mirandola per la pista di pattinaggio

Si è svolta nel pomeriggio di Martedì 1 Agosto, l’inaugurazione della pista di pattinaggio all’aperto in Via Circonvallazione, a fianco dello Stadio “Lolli”. Una vera e propria festa, caratterizzata dalla numerosa presenza di famiglie, bambini e bambine che hanno approfittato del “taglio del nastro” per una prima pattinata o più semplicemente per una curiosa ricognizione.

Un primo step, nello sviluppo dell’area che – nei pensieri della Giunta Greco – vedrà la creazione di un più ampio ed articolato polo aggregativo, dedicato e pensato principalmente per le giovani generazioni. Un progetto nel quale sono state coinvolte – oltre alla Mirandolese, soggetto gestore individuato dall’Amministrazione attraverso apposito bando nello scorso mese di Marzo – anche la Pattinaggio Pico (che garantirà corsi di avviamento alla disciplina con lezioni in calendario dal Giovedì alla Domenica dalle 19 alle 21.30), la Scuola di Musica “C&G Andreoli” e ANFFAS Mirandola. Uno spazio ampio, caratterizzato da una pista idonea sia per il pattinaggio a rotelle, ma anche per la disputa di partite di Hockey, grazie alle necessarie reti predisposte a protezione del perimetro del 40×20, degli spettatori e dei fruitori dell’area. Un lavoro di riqualificazione articolato e complesso nella parte esterna che sarà completato a breve con l’apposizione di due canestri professionali: si andrà così ad ampliare l’offerta sportiva gratuita, raddoppiando in poche settimane gli spazi nel capoluogo per gli appassionati della pallacanestro, in continuo aumento dopo l’inaugurazione del campetto “Kobe Bryant”, posizionato nel polo sportivo in Via Dorando Pietri a fianco alla Piscina Comunale.

Una mole di lavoro ingente che riguarda la restaurata pista da bocce: essa sarà presto arricchita e completata con la creazione di una copertura che ne permetterà la fruibilità sportivo ludico/agonistico anche nei mesi invernali, e contestualmente dupplicandone le modalità d’utilizzo, tramutandola in un luogo ideale per feste, momenti di condivisione o più semplicemente organizzazione di eventi privati. Sempre all’interno dell’area sono state programmate serate musicali, grazie alla collaborazione con la Scuola di Musica “Andreoli” e numerose iniziative realizzate dai ragazzi e dagli educatori di Anffas Mirandola. Un lavoro “in team” per garantire la più ampia offerta possibile alla comunità mirandolese.

“Finalmente inauguriamo – commenta immediatamente dopo il taglio del nastro il Consigliere Comunale Guglielmo Golinelli – uno strategico e voluto nuovo centro d’aggregazione per la comunità mirandolese. L’Amministrazione, assieme ai partner che hanno raccolto con entusiasmo l’invito ad arricchire l’offerta di questa nuova struttura, ha lavorato senza sosta per far sorgere a pochi passi dal centro storico un luogo dalle molteplici potenzialità”.

“Siamo molto soddisfatti dell’interesse che sta catalizzando questo nuovo centro polivalente. La Mirandolese – prosegue il dirigente della Mirandolese Luigi Zottoli – Un progetto al quale abbiamo creduto sin dal primo incontro con l’Amministrazione, che pensiamo possa essere un punto di ritrovo e socializzazione per sia per i giovani ma anche per le fasce d’età più avanzate. Le tante discipline possibili e le iniziative in programma, siamo certi che garantiranno un’offerta completa adatta a tutti i gusti e di stimolo inclusivo”.

“Tutti i talenti, le passioni e gli interessi in questo nuovo polo di aggregazione possono trovare pieno soddisfacimento – commenta soddisfatta la Presidente della Scuola di Musica “Andreoli” Elena Malaguti. Dal canto nostro abbiamo accettato con entusiasmo l’invito a presenziare e siamo convinti che possano essere molteplici le situazioni di collaborazione nelle quali poter dare il nostro contributo arricchire l’offerta di questo ulteriore spazio cittadino di socialità”.