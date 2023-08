Un appuntamento sportivo che è ormai diventato un classico dell’estate, nel cuore dell’Appennino modenese. Un ritiro-torneo, unico in Italia, riservato ai giovani calciatori Under 17 di Inter, Modena, Parma e – per la prima volta quest’anno – Sassuolo.

Torna a Fanano dal 3 al 12 agosto il Memorial Seghedoni, giunto all’ottava edizione, nato per ricordare il fananese Francesco ‘Chicco’ Seghedoni, dirigente Lapam scomparso il 2 giugno del 2015 a soli 44 anni.

Anche questa volta la Gazzetta di Modena, con cui Seghedoni collaborò per parecchio tempo occupandosi del territorio del Frignano, premierà con una coppa il miglior giocatore della competizione. Il trofeo, che accompagna il Memorial fin dalla sua nascita nel 2015, è intitolato a Giancarlo Cappellini, cronista della Gazzetta originario di Montecreto che si è spento nel 2018, il giorno del suo 58^ compleanno. Un bel modo per unire il ricordo di due persone che hanno lasciato un segno indelebile dentro e fuori dalla redazione del giornale.

“Una manifestazione che in questi anni è diventata un punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori. Oltre che un’occasione importante per molte promesse del calcio giovanile di mettersi alla prova – ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini –. Per questa Regione che tanto investe sullo sport, a partire da quello di base e rivolto a bambini e ragazzi, è motivo di orgoglio ospitare nel nostro bellissimo Appennino il Trofeo Seghedoni e farlo nel nome e nel ricordo di due giornalisti che hanno amato questa terra e l’hanno saputa raccontare. Ancora una volta il calcio si conferma una straordinaria occasione di condivisione tra le persone e promozione del territorio”.

Durante la consueta settimana di allenamenti, le squadre si sfideranno presso il campo sportivo della frazione di Lotta, in un quadrangolare con semifinali lunedì 7 (Inter-Parma alle 18,30; Modena-Sassuolo alle 20,45) e finali giovedì 10 (dalle 18,30), sotto la supervisione della locale A.S.D. Cimone Football Club.

Il torneo è organizzato dal Comune di Fanano con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, insieme a quelli di Lapam Federimpresa, Provincia di Modena, FIGC Modena, CONI Emilia-Romagna e Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna.