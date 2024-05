Marco Ligabue e Andrea Barbi con Vito e Paolo Cavoli in “E-RBAZZONE MON AMOUR” mercoledì 15 maggio a Correggio

Mercoledì 15 maggio, alle 21 presso il Teatro Asioli di Correggio, andrà in scena lo spettacolo E-RBAZZONE MON AMOUR che vede la partecipazione del cantautore correggese Marco Ligabue e del conduttore e autore tv Andrea Barbi con Vito e Paolo Cevoli.

Uno show musica e parole che ha registrato il sold out in poche ore a sostegno dell’Erbazzone Reggiano che la torta salata di origine medievale che affonda le sue radici nella tradizione contadina e rappresenta un pezzo della storia e dell’identità delle famiglie reggiane. L’Erbazzone Reggiano sta percorrendo, infatti, la strada verso la candidatura per ottenere il riconoscimento tra le DOP e le IGP dell’Emilia Romagna, dove già sono attestati 44 prodotti di eccellenza.

La Food Valley dell’Emilia-Romagna è un importante settore che, con le sue 44 DOP e IGP, rappresenta un valore di 3,6 miliardi di euro e contribuisce complessivamente a un volume produttivo di 34 miliardi di euro, di cui quasi 10 miliardi vengono esportati. Ottenere certificazioni di qualità è fondamentale per garantire cibo buono, sicuro e controllato secondo rigidi disciplinari, proteggendo così i nostri prodotti da imitazioni e promuovendoli efficacemente. È proprio per questo motivo che Marco Ligabue e Andrea Barbi, per il terzo anno consecutivo fieri ambasciatori delle 44 eccellenze agroalimentari, si sono fatti paladini della serata, supportati dagli amici Vito e Paolo Cevoli, per condurci attraverso uno spettacolo fresco e ironico che mescola rock, risate e il sapore dell’Erbazzone Reggiano, che speriamo presto di annoverare come quarantacinquesima eccellenza emiliano-romagnola.

Lo spettacolo è patrocinato dal comune di Correggio, dalla regione Emilia Romagna e dall’assessorato all’agricoltura.

Marco Ligabue è attualmente in radio con il singolo uscito in occasione della Giornata Mondiale della Terra “TOC TOC ECOLOGICO”, un brano rock- punk che pone l’accento sull’allarme energetico causa principale di cambiamenti climatici sempre più evidenti. L’ecologia, in tutte le sue forme e discipline, torna infatti, a essere una preziosa alleata per uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Chiusa l’era dei consumi sfrenati, si deve comprendere che viviamo “a credito” con la natura e le sue risorse limitate e che, attraverso il consumo cieco, stiamo derubando noi stessi del nostro futuro, avvelenando aria, acque e suolo.

Marco Ligabue (nato il 16 maggio come Rosario), fratello minore di Luciano, è un cantautore emiliano, già chitarrista ed autore di testi e musiche de i RIO e Little Taver & His Crazy Alligators. È terzino sinistro di Nazionale Italiana Cantanti da diversi anni.

Durante il lockdown nel 2020 scrive il suo primo libro “Salutami tuo fratello”, edito da Pendragon, che ripercorrere tutte le fasi della sua storia in un racconto intimo e sincero, influenzato dal forte sapore emiliano-romagnolo e dal quale è nato lo showcase con il conduttore e autore tv emiliano Andrea Barbi che è arrivato ad oltre 100 repliche in giro per l’Italia e la collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura da un’idea del Presidente Stefano Bonaccini per valorizzare le eccellenze locali.