A Mirandola inaugura la pista di pattinaggio su via Circonvallazione

Martedì 1 Agosto – alle ore 18.30 in Via Circonvallazione a fianco dello Stadio “Lolli” – è organizzata la cerimonia d’inaugurazione della Pista di Pattinaggio del Comune di Mirandola. La prima parte della riqualificazione dell’area esterna – operata dalla Mirandolese ASD, soggetto gestore individuato dall’Amministrazione attraverso apposito bando nello scorso mese di Marzo – è stata ultimata rendendola idonea al pattinaggio e all’Hockey per la parte esterna mentre, per quanto riguarda la parte interna, avverranno nelle prossime settimane i lavori per rendere le pista da Bocce utilizzabile anche per altre attività.

Un lavoro intenso e congiunto – che ha visto impegnati Comune, e Mirandolese – nella risistemazione di un’area che, nei pensieri dell’ente, vuole essere inclusiva, aperta ad ospitare eventi, feste e ricorrenze – con un occhio di riguardo al lato aggregativo per le giovani generazioni e i disabili. Il progetto gestionale vede infatti la partecipazione anche di Anfass e della Fondazione Scuola Di Musica Andreoli.

Nel prossimo futuro il centro sarà completato con l’apposizione di due canestri ad altezza regolamentare, andando ad arricchire l’offerta di un’area strategicamente semplice da raggiungere ed in grado di poter servire un vasto potenziale numero di fruitori.

“Riqualificare un’area da dedicare ad attività ludico sportive ed al contempo poter incentivare aggregazione e senso d’appartenenza fra le giovani generazioni rappresenta, oltre che un grande risultato, anche una continuità programmatica per questa Amministrazione – commenta con soddisfazione l’Assessore Lodi – Non nascondo la grande soddisfazione per l’entusiasmo e la partecipazione con la quale Mirandolese, che è il soggetto gestore dell’area, e due importanti realtà del territorio come Anffas e la Scuola di Musica hanno lavorato assieme a noi in maniera sinergica per arricchire quest’area con eventi, feste ed iniziative rivolte alla cittadinanza”.