Persone moleste all’interno di un bar a Modena, intervengono i Carabinieri

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti in un bar nella zona ovest della città, dove erano state segnalate delle persone moleste che stavano danneggiando alcuni tavoli.

All’arrivo della pattuglia, due uomini, un38enne e un 41enne in stati di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcolici, che avevano danneggiato alcuni tavoli dell’esercizio pubblico, hanno aggredito i Carabinieri intervenuti, cercando di colpirli con dei pugni.

I Carabinieri, nella circostanza, hanno dovuto far ricorso all’utilizzo dei dispositivi in dotazione (spray al peperoncino e dissuasore elettrico) per contenere la loro violenza, fino all’intervento di altro personale dell’Arma in supporto. Nessun militare ha riportato lesioni.

Le due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Modena per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento in concorso.