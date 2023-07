Nestalia ha lanciato “S-tile”, la prima piastrella in ceramica interamente sviluppata e creata con l’Intelligenza Artificiale (A.I.) ad essere presentata al grande pubblico italiano. L’obiettivo è stato di creare una piastrella innovativa, ma con un forte rimando alla cultura italiana. L’Intelligenza Artificiale – guidata dal lavoro dello staff di Nestalia – si è occupata di tutto: dalla scelta degli ingredienti della piastrella all’ideazione della texture grafica, passando per la scelta del nome e il packaging.

Il team di Nestalia che ha lavorato sul progetto ha utilizzato come strumenti ChatGPT e Stable Diffusion: il risultato è la texture di una cementina di colore blu scuro con un fondo tendente al panna, su una base in gres porcellanato. Per arrivare a questo risultato l’Intelligenza Artificiale ha analizzato e studiato più di un milione di immagini diverse, creando un risultato unico ed originale.

Neanche il packaging è convenzionale: alle classiche scatole di cartone incollato, l’Intelligenza Artificiale ha preferito una scatola che si apre a libro, simboleggiando la storia che ogni piastrella racconterà di chi la sceglie per viverla.

Nestalia è un’azienda che propone piastrelle e altre finiture per gli interni. Dalla sua sede di Scarmagno (Torino) ha deciso di lavorare su questo ambizioso progetto per festeggiare i propri vent’anni.

Alex Menietti, direttore commerciale di Nestalia, racconta: “Ci piace innovare e trovare soluzioni sartoriali, sempre più cucite intorno ai nostri clienti. Altre aziende che abbiamo visto lavorare sull’Intelligenza Artificiale in questo ambito non sono andate oltre a qualche piccolo aiuto da parte di piattaforme simili: il nostro progetto è stato molto ambizioso e i risultati ci riempiono d’orgoglio. Il lavoro del mio team è stato indispensabile in questo senso: spesso c’è la credenza che l’Intelligenza Artificiale sia un’entità autonoma capace di fare tutto da sola. Non è così: per arrivare a risultati soddisfacenti dietro c’è un lungo e impegnativo lavoro umano, che ci ha tenuti concentrati per diversi mesi.”

La piastrella, denominata “S-tile” dall’Intelligenza Artificiale stessa, è solo il primo passo previsto da Nestalia, che sta già lavorando a intere collezioni da lanciare sul mercato. Per rimanere aggiornati sui prodotti creati da Nestalia con l’intelligenza artificiale è possibile seguire il sito https://www.nestalia.com