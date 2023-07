Formigine, da lunedì lavori alla rete idrica in via Per Sassuolo

Iniziano lunedì 31 luglio in via Per Sassuolo a Formigine i lavori di interconnessione delle reti acquedottistiche per ottimizzare il sistema idrico della città. L’intervento nasce dalla necessità di migliorare la funzionalità della rete esistente, riducendo gli interventi manutentivi.

Il cantiere mobile avrà uno stop programmato il 4 agosto, per poi riprendere il 20 agosto: indicativamente l’intervento si concluderà a fine settembre. La viabilità in via Per Sassuolo, nei pressi della Tangenziale Sud in località Ponte Fossa, subirà alcune modifiche. L’amministrazione comunale ha infatti disposto il senso unico alternato con semaforo. Non è prevista l’interruzione del servizio idrico alle utenze.

I lavori, per un investimento pari a 170mila euro, fanno parte di un più ampio programma di manutenzione straordinaria della rete gestita dal Gruppo Hera.