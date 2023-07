Castelnovo Sotto: assalto al Bancomat, 80mila euro il bottino

Poco prima delle 4.30 di oggi 29 luglio 2023 i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto unitamente ai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Guastalla sono intervenuti in via Gramsci a Castelnovo Sotto dove ignoti ladri avevano fatto esplodere il bancomat dell’Istituto bancario Banca Popolare (Ex Banco San Geminiano e San Prospero).

Giunti sul posto i carabinieri avevano modo di accertare che i malviventi, poco prima, probabilmente attraverso il cosiddetto manufatto a “marmotta” innescato da un contatto elettrico facevano esplodere il bancomat prelevando il danaro contante riposto all’interno della casetta metallica ammontante a circa 80.000 euro. Quindi si dileguavano. In corso di quantificazione i danni conseguenti alla deflagrazione. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto che stanno lavorando unitamente ai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Guastalla coordinati dalla Procura reggiana diretta dal Procuratore Capo Calogero Gaetano Paci che ha aperto un inchiesta. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno spento un principio d’incendio innescatosi a seguito della deflagrazione.