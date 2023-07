Tentata rapina ad un anziano a Modena. Presunto autore individuato dai carabinieri

Mercoledì mattinata, 26 luglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti in località Torrazzi, su segnalazione di un privato cittadino vittima di un’aggressione. La pattuglia rapidamente intervenuta sul posto ha accertato che, verso le ore 10.00 del mattino, un anziano, mentre si trovava a passeggio con sua moglie, era stato avvicinato da uno sconosciuto che lo aveva strattonato facendolo cadere a terra per poi tentare di asportagli il borsello che teneva a tracolla.

Sia l’anziano che la moglie, che nella caduta non hanno riportato lesioni, hanno chiesto subito aiuto gridando ad alta voce, richiamando l’attenzione di altre persone poco distanti e mettendo così in fuga l’aggressore, che non è riuscito nel suo intento.

Gli immediati accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di identificare celermente un giovane quale presunto autore della tentata rapina. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena.