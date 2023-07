La terra torna a tremare in Emilia Romagna

Alcune scosse di terremoto sono state registrate oggi in regione dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La più forte di queste, di magnitudo 3.1, alle 19:38 con epicentro a 4 km da Serramazzoni. Questa mattina alle 06:13 a 2 km N Finale Emilia (MO) era stata segnalata una scossa di magnitudo 2.5. Un’altra scossa di magnitudo 2.6 è stata invece registrata alle 19:55 a 3 km S Tornolo (PR). Un paio di movimenti tellurici più lievi sono stati registrati in mattinata in Romagna.