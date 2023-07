Sicurezza idraulica del territorio, al via i lavori sul Rio Medici e Rio Rocca

“Dopo gli allagamenti del 13 giugno, l’amministrazione comunale non si è mai fermata nel suo lavoro di controllo di tutti i corsi d’acqua del territorio. Le azioni urgenti si sono concluse nei primi giorni dopo l’emergenza, come il ripristino del Rio Riazzolo a Sant’Antonio e la pulizia su una serie di altri corsi d’acqua”.

“In questa settimana partono nuovi lavori molto importanti. In particolare un intervento urgente sul Rio Medici, in prossimità della rotonda Rossetto: un punto in cui il corso d’acqua si è praticamente ostruito in corrispondenza di un attraversamento. Si passerà poi a ripristinare le dimensioni originali del Rio Rocca, in corrispondenza dell’abitato che ha subito danni dall’ultima alluvione. Infine, altro intervento importante, quello che prevede lo svuotamento dai detriti della vasca di decantazione del rio medici nei pressi del Polo 0 – 6”.

“I mezzi della Bonifica sono già al lavoro da questa mattina. Ricordiamo che fino al 30 agosto c’è la possibilità di chiedere il risarcimento danni, e che l’Urp è a piena disposizione dei cittadini per aiutare a compilare la domanda. Su questo tema, comunico che il 31 luglio alle 14.30 sono stato convocato ad una riunione, presso la provincia di Modena, con il Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario alla ricostruzione in Emilia Romagna: verranno dati chiarimenti proprio sul tema dei risarcimenti”.