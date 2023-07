Una nuova ambulanza per la Croce Rossa di Prignano

Sabato scorso è stata inaugurata ufficialmente una nuova ambulanza che sarà in dotazione al Comitato prignanese della Croce Rossa Italiana. Il mezzo è stato acquistato grazie ai fondamentali contributi dell’azienda Mineraria di Boca, del Cav. Angelo e di suo figlio Alex Curocchi, e della Fondazione di Modena. In particolare, Mineraria di Boca ha contribuito con 64.000 euro, Fondazione di Modena con 24.000 euro.

In occasione dell’inaugurazione è stata organizzata al Parco della Pace una grande festa, che ha visto la partecipazione di oltre 220 persone. Tra questi il presidente della Croce Rossa di Prignano, Davide Gazzetti, e il sindaco di Prignano Mauro Fantini. Sono intervenuti inoltre Angelo e Alex Curocchi per Mineraria di Boca, Andrea Iori in rappresentanza della Fondazione di Modena e Federica Ronchetti dell’Ausl.

“Siamo grati innanzitutto ai due sponsor che hanno reso possibile l’acquisto di questa nuova ambulanza – commenta Gazzetti – che ci permetterà di continuare a garantire l’importante presidio di emergenza urgenza sul territorio. Al contempo, ringraziamo per il costante sostegno l’amministrazione comunale e tutti coloro che hanno partecipato alla nostra festa. Il ricavato degli oltre 220 coperti sarà destinato all’acquisto, speriamo entro l’anno, di un nuovo mezzo per i trasporti sociali, che negli ultimi anni stanno diventando sempre più numerosi. La nuova ambulanza andrà a sostituirne una che ha ormai superato il limite di chilometraggio imposto dalle normative attuali. Continueremo quindi ad avere a disposizione due ambulanze per il servizio di emergenza urgenza. Grazie a questo, proseguirà anche il grande impegno che, assieme ad Ausl, stiamo portando avanti per garantire il servizio di emergenza urgenza non solo tutte le notti, ma anche tutte le mattine. Da quando, poco più di un anno fa, lo abbiamo attivato, le richieste di intervento sono aumentate del 140%”.

Il sindaco Mauro Fantini aggiunge: “Come amministrazione comunale esprimiamo una profonda riconoscenza alla famiglia Curocchi, sempre molto generosa a favore della comunità locale, e alla Fondazione di Modena, molto attenta alle esigenze del nostro territorio. Per entrambi, si tratta dell’ennesima donazione per dare risposta a un’importante esigenza di pubblica utilità. La Fondazione, peraltro, ha contribuito anche all’acquisto di un nuovo scuolabus comunale che sarà consegnato a breve. Esprimo un grazie infinito, a nome di tutta la comunità, ai volontari che quotidianamente si spendono con generosità a servizio delle fasce più fragili della popolazione. Una comunità capace di generare tanta solidarietà è una comunità ricca di speranza e di futuro”.

Oggi il Comitato prignanese della Croce Rossa Italiana conta complessivamente circa 80 volontari. Il suo parco macchine annovera 2 ambulanze e 5 autovetture, due delle quali attrezzate con apposita pedana per agevolare il trasporto di persone con disabilità.