Raccolta differenziata Castelvetro, al via gli incontri informativi

Obiettivo: incrementare sempre più il riciclo di risorse

Anche a Castelvetro parte il percorso che vedrà entro fine settembre l’avvio delle nuove modalità di raccolta differenziata, in linea con gli altri comuni della provincia dove i servizi ambientali sono gestiti da Hera. L’obiettivo è incrementare ulteriormente il riciclo di materia, dunque il risparmio di risorse del Pianeta, in linea con i target fissati da Regione Emilia-Romagna e Unione Europea.

Un nuovo servizio con due modalità: porta a porta integrale e stradale

Il nuovo sistema avrà due modalità di raccolta differenti: stradale con cassonetti per le aree più densamente popolate e porta a porta integrale per le zone rurali. In centro storico e a Puianello, Solignano Nuovo, Ca’ di Sola e Levizzano Rangone rimarrà dunque la raccolta attraverso contenitori stradali per tutte le tipologie di rifiuto. L’unica novità riguarderà il cassonetto dell’indifferenziato, che sarà apribile solo attraverso la Carta Smeraldo, che sarà consegnata a tutte le utenze Tari.

Su tutto il resto del territorio (forese e ZAI, ovvero le zone artigianali e industriali) sarà invece introdotto il porta a porta integrale. Ogni utenza avrà in dotazione piccoli contenitori per indifferenziato, vetro e organico e sacchi azzurri per carta/cartone e gialli per plastica/lattine. I residenti dovranno esporre il rifiuto nelle adiacenze del proprio civico, su pubblica via, la sera prima del giorno di raccolta previsto dal calendario per ogni materiale.

Al via la campagna informativa: si parte martedì 25 luglio con il primo incontro in municipio

Per coinvolgere cittadini e imprese e illustrare loro le principali novità in arrivo è stata prevista una capillare campagna informativa. A questo proposito, martedì 25 luglio alle ore 20.30, presso la sala consiliare del Comune di Castelvetro (piazza Roma, 5) si terrà il primo di una serie di incontri, dove Amministrazione e tecnici di Hera illustreranno ai cittadini le nuove modalità di raccolta rifiuti.

Durante l’estate sono previsti ulteriori incontri informativi:

sabato 5 agosto alle ore 10.30 , presso la sala eventi del castello di Levizzano (via Cavedoni)

, presso la sala eventi del castello di Levizzano (via Cavedoni) sabato 2 settembre alle ore 10.30, presso la sala eventi del Centro civico (via del parco, Solignano).

Gli incontri saranno accessibili anche in diretta streaming sul sito www.gruppohera.it (sezione La Raccolta nel tuo Comune; nuovo servizio di raccolta rifiuti – incontri formativi)

Dal 4 settembre l’apertura di Casa Smeraldo

Nei giorni scorsi, inoltre, è stata inviata a tutti i residenti un’informativa di dettaglio sui nuovi servizi. Il 4 settembre aprirà la Casa Smeraldo, il punto informativo Hera, e i cittadini potranno ritirare il kit per la nuova raccolta differenziata. Per i residenti in centro e nelle zone più densamente popolate questo comprenderà la Carta Smeraldo, oltre a una pattumella areata con sacchi biodegradabili per l’organico. Per i cittadini serviti da porta a porta al kit si aggiungeranno i contenitori e i sacchi per la raccolta differenziata e il calendario con i giorni di raccolta per ogni materiale.