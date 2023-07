Montese, grave agricoltore travolto da una rotoballa di fieno

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina poco prima delle 9 nei pressi di via via Dismano-SP34, a Montese, dove un agricoltore di 47 anni stato travolto da una rotoballa di fieno. L’uomo è ricoverato all’ospedale di Baggiovara dov’è stato trasportato in serie condizioni con l’elisoccorso.