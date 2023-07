Il Corso di Laurea in Chimica di Unimore tra i più performanti del panorama universitario italiano

Nel panorama universitario italiano, numerosi corsi si distinguono per la loro qualità didattica, l’innovazione dei contenuti e la capacità di preparare gli studenti per un futuro di successo. Tra questi, il Corso di Laurea in Chimica presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia spicca per la sua eccezionale performance.

Secondo i dati rilasciati da UniversItaly, portale del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), tra i 41 corsi di laurea triennale in chimica e affini attivi in Italia, quello di Unimore si distingue come uno dei più performanti. I dati, monitorati dall’anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati (ANS), pongono in evidenza due parametri critici che delineano l’efficienza del percorso di laurea.

Il primo riguarda la percentuale di studenti che, avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno, proseguono nel II anno nello stesso corso di studio. A Unimore, questa percentuale raggiunge il 90%, ben al di sopra della media nazionale, che si attesta al 35%. Questa cifra è un indicatore del fatto che gli studenti si sentono non solo impegnati, ma anche supportati nei loro studi, un elemento cruciale per la loro permanenza e il loro successo nel corso.

Il secondo parametro evidenziato è la proporzione di laureati che completano il corso entro la sua durata normale. Qui, Unimore registra un altro dato impressionante: il 75% degli studenti si laurea “in corso”, rispetto alla media nazionale del 52%. Questo dato è un ulteriore segnale di come l’Università riesca a creare un ambiente di apprendimento produttivo, che incoraggia e sostiene gli studenti nel raggiungimento dei loro obiettivi accademici in tempo.

Ma quali sono gli ingredienti che rendono il corso di laurea in Chimica di Unimore così eccezionale? Si tratta di una combinazione di attenzione costante alla carriera degli studenti, un’efficace organizzazione del piano di studi e un’ottima didattica.

Sotto la guida del Presidente, Prof. Gianluca Malavasi, in carica per il triennio 2021-2024, l’intero CdL è costantemente impegnato a trasmettere in modo efficiente ed efficace i concetti della chimica, sia attraverso lezioni teoriche che esercitazioni in laboratorio. Quest’ultimo aspetto, in particolare, è un punto di forza dell’offerta didattica del corso di laurea.

“Siamo estremamente orgogliosi dei risultati raggiunti dal nostro Corso di Laurea in Chimica – commenta il Presidente, Prof. Gianluca Malavasi –. Questi dati, che vedono Unimore superare la media nazionale in parametri fondamentali come la percentuale di studenti che avanzano al secondo anno e quella di laureati ‘in corso’, sono la prova della nostra costante attenzione ai bisogni dei nostri studenti e studentesse. Questo risultato non è solo un riconoscimento del duro lavoro del nostro Dipartimento, ma anche un segno di come i nostri studenti rispondano positivamente ai metodi di insegnamento e al supporto che offriamo.”

L’impegno non si limita ai confini del campus universitario. Il Corso di Laurea in Chimica collabora con il Piano Lauree Scientifiche (PLS), una iniziativa che mira a migliorare l’accesso e la permanenza degli studenti in corsi scientifici. Questo piano, attraverso un lavoro di orientamento “in ingresso”, permette di avvicinare gli studenti alla chimica e alle discipline scientifiche, agevolando il loro ingresso e successo nel percorso universitario.

Gli studenti di Unimore sono dunque ben preparati non solo per affrontare i mondi del lavoro, ma anche per proseguire i loro studi nei corsi di laurea magistrale, tra cui quello in Scienze Chimiche offerto da Unimore.

“Questi risultati straordinari del Corso di Laurea in Chimica – commenta il Prof. Gianantonio Battistuzzi, Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche – rafforzano la reputazione del nostro Dipartimento come uno dei luoghi di punta per lo studio della chimica in Italia. Sono il frutto di un duro lavoro, di una didattica innovativa e di un forte impegno verso il successo degli studenti. In particolare, vorrei sottolineare l’importanza del nostro approccio alla didattica, che combina lezioni teoriche con esercitazioni pratiche in laboratorio, consentendo agli studenti di acquisire non solo conoscenze teoriche, ma anche competenze pratiche fondamentali. Come Direttore, sono onorato di guidare un Dipartimento così dinamico e dedito all’eccellenza.”

Le immatricolazioni al Corso di Laurea in Chimica del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche sono aperte fino al 4 settembre 2023. Per consultare il bando di ammissione e avere maggiori informazioni sul piano di studi, si può consultare il seguente link https://www.unimore.it/didattica/mlaurea.html?ID=19.