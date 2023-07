Contrasto alla zanzara tigre: un info point in piazza Repubblica a Soliera

Domani martedì 25 luglio, dalle 9 a mezzogiorno, in piazza Repubblica, di fronte all’ingresso principale del municipio di Soliera, sarà presente un gazebo: un info point tematico con gli esperti della ditta Rentokil Initial Italia che si occupa delle svariate modalità di contrasto alla zanzara tigre. A disposizione dei cittadini anche opuscoli informativi con consigli specifici per difendersi.

Il martedì mattina a Soliera è giorno di mercato e lo stand informativo potrà essere fruito da un numero consistente di cittadini.

In tutto il mondo sono presenti oltre 3000 tipologie di zanzare. È bene sapere che questi insetti non sono solo fastidiosi, ma sono veri e propri killer che, a livello globale, uccidono oltre 725.000 persone ogni anno, rendendolo l’animale più letale al mondo.

Negli ultimi anni in Italia le zanzare sono aumentate considerevolmente: diversi studi scientifici evidenziano proprio la crescita esponenziale di questi insetti. Al momento, si contano oltre 70 specie diverse di zanzare e la più fastidiosa, tra queste, è sicuramente la zanzara tigre.

A causa della maggiore resistenza agli insetticidi, ai cambiamenti climatici sempre più intensi, all’aumento della circolazione di persone e merci tra Paesi, le malattie portate dalle zanzare si diffondono più rapidamente e frequentemente.

Oltretutto, le malattie trasmesse dalle zanzare non sono da sottovalutare, ma devono essere considerate anche le problematiche non di natura sanitaria che questi infestanti portano in ambienti domestici e professionali.