Modena: scoperti con oltre 8 etti hashish e 7.300 euro in contanti. Arrestati

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto due cittadini marocchini, di 34 e 32 anni,

gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Intorno alle 232:00 di mercoledì 19 luglio, una pattuglia della Squadra Volante, mentre transitava in via Verdi all’altezza dell’intersezione con via Emilia Est, ha fermato per un controllo un’autovettura sospetta, il cui passeggero, il 32enne, alla vista della Polizia aveva abbassato la visiera del cappellino da baseball, che indossava, nell’intento verosimilmente di celare il viso ed evitare di incrociare lo sguardo degli agenti.

Da subito i due uomini hanno mostrato un particolare nervosismo. Sul pianale del veicolo

erano appoggiati diversi telefoni cellulari e dall’abitacolo promanava un odore penetrante simile a quello dell’hashish.

Durante l’atto del controllo, il passeggero ha cercato di nascondere sotto il sedile un borsello, azione che non è passata inosservata agli agenti. Al suo interno sono stati rinvenuti 9 blocchi di sostanza resinosa di colore marrone, risultata essere, da successiva prova narcotest, stupefacente del tipo hashish per un peso di 803,19 grammi, e 33 involucri in cellophane traslucido, fermati da laccetti in metallo color oro, contenenti cocaina per complessivi 31,08 grammi.

Nel bagagliaio, infine, sono stati trovati 7065 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, custoditi all’interno di una scatola. Altro denaro, pari a 235 euro, è stato rinvenuto nella disponibilità del 32enne.

All’esito dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari convalidava l’arresto applicando ad entrambi la misura della custodia cautelare in carcere in conformità alla richiesta di questa Procura.