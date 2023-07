Vignola: senza patente alla guida di un veicolo privo di assicurazione e di revisione obbligatoria

Nel tardo pomeriggio di ieri, una pattuglia della Polizia Locale Terre di Castelli, mentre stava svolgendo un posto di controllo di Polizia Stradale nel territorio di Vignola in via per Spilamberto, ha proceduto al fermo di un veicolo marca Bmw 320 segnalato dalla strumentazione automatica di lettura targhe (Targasystem), per mancanza di assicurazione RC e omessa revisione.

In effetti, quanto segnalato dallo strumento è stato confermato dal controllo dei documenti di circolazione del veicolo fermato. A richiesta della patente di guida, il conducente, 29enne residente a San Cesario, ha esibito una tessera a lui intestata della mobilità Svizzera, che permette di accedere ai trasporti pubblici nel paese elvetico pensando di ingannare in modo grossolano gli agenti della pattuglia.

Dunque, anche il controllo dei documenti del conducente in banca dati ha dato esito negativo: l’uomo infatti è risultato sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita.

Per questi motivi gli agenti hanno proceduto a sanzionare il conducente per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e omessa revisione obbligatoria per un importo totale di oltre € 6.000. Il veicolo, come prevedono le norme del codice della strada, è stato sottoposto a sequestro per 3 mesi.