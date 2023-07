Un’ora per salvare una vita: il cuore da trapiantare viaggia in tempi record da Trento a Bologna con un elicottero del 118

È successo in Emilia-Romagna, dove per la prima volta il trasferimento del cuore è avvenuto in tempi record, grazie all’utilizzo di un elicottero e all’organizzazione e coordinamento del Centro di Riferimento Trapianti con la Centrale Operativa 118 Emilia Est e l’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola.

Così inizia la nuova vita dell’uomo di 68 anni che ha ricevuto il cuore: sta bene e ha avuto un decorso operatorio senza particolari complicanze. Un risultato possibile grazie all’efficienza della struttura di coordinamento del Centro Riferimento Trapianti regionale, che ha presidiato il caso dalla selezione dell’organo fino al trasporto vero e proprio a cura della centrale Operativa 118 Emilia Est, unico punto di riferimento regionale per i trasporti complessi.

Una storia a lieto fine

La vicenda ha inizio quando il Centro Riferimento Trapianti riceve un’offerta di cuore dall’ospedale di Trento, in risposta a un’urgenza regionale lanciata su scala nazionale: è un caso particolarmente complesso per le condizioni del donatore. Scatta una catena di operazioni specifica in cui, più di ogni altra volta, il ruolo di ogni soggetto fa la differenza. Quindi la scelta dell’elicottero per ridurre al massimo i tempi del trasferimento e aumentare le probabilità di una buona riuscita del trapianto, riducendo al minimo i tempi di ischemia del cuore, determinanti in ogni trapianto, di un’ora e mezza. Un risultato record per un’attività di trasporto dell’organo oltre che della equipe.

È un caso che prova concretamente l’importanza di istituire strutture organizzative e di coordinamento nel supporto di queste attività centrali e tempo-dipendenti per salvare le vite di tantissime e tantissimi pazienti.

“Il nostro è un lavoro che ha un nemico in più da combattere oltre alla malattia. È il tempo. E non basta l’impegno di uno solo, serve collaborazione e gioco di squadra a tutti i livelli- dichiara il professore Davide Pacini, direttore dell’Unità operativa di Cardiochirurgia dell’IRCCS Sant’Orsola-. Noi mettiamo a disposizione del sistema e dei nostri pazienti competenze eccellenti e una struttura all’avanguardia. L’IRCCS Sant’Orsola è infatti un centro di riferimento nel trattamento dell’insufficienza cardiaca a livello nazionale e non solo”.

“Siamo orgogliosi del risultato ottenuto grazie a una macchina efficiente e ben oliata in cui tutti i professionisti e le strutture fanno il loro lavoro al meglio, con il coordinamento eccellente del Centro Riferimento Trapianti regionale.- commenta Raffaele Donini, assessore alle politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna-. Tutto questo non servirebbe a nulla, però, se a monte non ci fosse la scelta generosa della famiglia del donatore: a loro va il più grande e importante ringraziamento”.

I numeri del Centro Riferimento Trapianti dell’Emilia-Romagna

Il Centro Riferimento Trapianti dell’Emilia-Romagna rappresenta un modello pionieristico, primo esempio in Italia con una struttura dedicata a rendere più efficiente la collaborazione tra gli ospedali in tema di trapianti. Pochi anni dopo l’istituzione è stato preso a esempio per la stesura della legge nazionale in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (legge 91 del 1999). È una struttura regionale operativa-gestionale con sede presso l’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola con l’obiettivo di far funzionare al meglio il percorso di donazione e trapianto di organi e tessuti, che in Emilia-Romagna è organizzato secondo il modello ‘Hub&Spoke’; garantisce quindi il collegamento tra centri di alta specializzazione e gli ospedali del territorio con le sedi donative, i centri trapianto, le sedi delle banche di tessuti e cellule in rete tra loro. Il Centro fa anche riferimento al ministero della Salute (Centro Nazionale Trapianti).

Il numero dei trapianti effettuati in regione nel 1997 era circa 200, 440 del 2019, 392 del 2020, 488 nel 2021, fino ad arrivare al record dei 516 effettuati del 2022. In 26 anni la rete ha prodotto oltre 5.700 segnalazioni di potenziali donatori, 3.200 dei quali divenuti poi effettivi dopo le verifiche del caso. Grazie alla loro generosità sono stati realizzati più di 730 trapianti di cuore, oltre 3.450 di fegato (44 dei quali da donatore vivente), più di 4.430 di rene (530 dei quali da donatore vivente), oltre un centinaio di polmone e una cinquantina di intestino. In totale il CRT ha garantito il corretto utilizzo di oltre 9.000 organi offrendo una nuova possibilità di vita a ben 8.288 persone. Un importante numero degli organi trapiantati attualmente arriva da donatori il cui decesso è certificato con criteri cardiologici; dal 2016 (anno di avvio del programma regionale DCD) ad oggi in Emilia-Romagna sono stati segnalati 185 donatori d’organo a cuore fermo (DCD) che hanno consentito l’utilizzo in regione di oltre 160 fegati, oltre 120 reni e 3 trapianti di polmone. La rete regionale ha proseguito l’attività anche durante l’emergenza sanitaria da Covid. Nonostante le inevitabili difficoltà, infatti, nel 2020 il numero dei trapianti realizzati è rimasto stabile, mentre il 2021 si è chiuso con un nuovo record dei trapianti realizzati: 488, dato, poi, ulteriormente migliorato nel 2022 con 516 trapianti. Negli ultimi due anni, inoltre, la percentuale di opposizione alla donazione ha toccato il suo livello più basso: il 22%, rispetto al 30% della media nazionale, circa 12-16 punti percentuali in meno rispetto ai primi anni 2000. Numeri che hanno un impatto decisivo sulla vita dei riceventi e che non sarebbero possibili senza l’essenziale contributo e generosità delle famiglie dei donatori. Queste cifre inoltre pongono attualmente l’Emilia-Romagna ai vertici assoluti a livello nazionale per l’attività donativa e trapiantologica.

I trapianti di cuore all’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola

L’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola è l’unico ospedale a eseguire trapianti di cuore in Emilia-Romagna. Nel 2023, ad oggi, sono già stati effettuati 27 trapianti di cuore. Un numero da record se consideriamo che nel 2021 ne erano stati effettuati 31 e 29 nel 2022, posizionando già l’IRCCS come primo centro in Italia per numero di interventi. Non solo: quello del Sant’Orsola è stabilmente il centro che garantisce la più alta sopravvivenza post-intervento in Italia (80% dopo 5 anni, contro la media nazionale del 73%). L’IRCCS di Bologna, inoltre, è l’unico centro cardiologico-cardiochirurgico in Italia a vantare la possibilità di seguire il paziente dalla diagnosi prenatale a tutta l’età adulta garantendone una presa in carico totale durante l’intero arco di vita e offrendo a tutte le fasce di età l’opzione del trapianto e delle assistenze meccaniche. Per quanto riguarda l’età adulta, il Programma per lo scompenso cardiaco e il trapianto segue con 2000 valutazioni ambulatoriali circa 800 pazienti con scompenso cardiaco avanzato all’anno, di cui almeno 120 prime valutazioni di cui il 40% proviene da centri extra-regionali. Di questi circa 40 vengono inseriti in lista d’attesa per trapianto e circa 10 ricevono un’assistenza meccanica impiantabile. Per quanto riguarda l’ambito pediatrico e dell’età evolutiva, grazie ai progressi della cardiologia e cardiochirurgia pediatrica oggi l’80-85% dei bambini nati con cardiopatia congenita riesce a sopravvivere fino all’età adulta. Un risultato fino a poco tempo fa insperabile che porta il numero di Guch (Grown Up Congenital Heart) ad aumentare costantemente. La disponibilità di organi per il trapianto rimane, però, molto limitata e comunque inferiore rispetto al numero di pazienti in lista d’attesa. Anche per questo ogni cuore donato è estremamente prezioso.