Imola, autotrasportatore schiacciato da un carico di pannelli fotovoltaici: elitrasportato al Maggiore

Durante le operazioni di scarico e movimentazione di un carico di pannelli fotovoltaici, un autotrasportatore di 60 anni è rimasto schiacciato dal carico, riportando gravi traumi. E’ successo intorno alle 13:00 presso un cantiere di via Pediano ad Imola. I vigili del fuoco del distaccamento di Imola si sono adoperati per liberare l’autotrasportatore e consegnarlo al personale sanitario. L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Bologna in codice 3, di massima gravità.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e al 118, i Carabinieri e la Medicina del Lavoro.