20 arrestato in un parco pubblico di Vignola per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Nella serata di ieri, una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Vignola, nel corso di un servizio perlustrativo in quel centro abitato, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di un giovane, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 20enne sospetto è stato individuato mentre era a piedi nei pressi di un parco pubblico nel centro cittadino, ed è stato fermato e controllato, trovato in possesso di quattro dosi di cocaina e 145 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione del proprio domicilio, ha permesso ai Carabinieri di individuare altre sei dosi del medesimo stupefacente, nonché il materiale necessario al confezionamento delle dosi.

Nella mattinata odierna, il giovane è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale, nei confronti dell’arresto è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.