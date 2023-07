Infortunio sul lavoro a Pievepelago, muore un autotrasportatore 46enne

Infortunio sul lavoro questa mattina intorno alle 11:00 a Pievepelago. E’ successo in via Isolalunga – SP324, all’interno di un’azienda che si occupa di componenti per l’industria automobilistica. Un autotrasportatore di 46 anni è rimasto schiacciato tra la motrice e il rimorchio del suo camion. Nonostante l’intervento del 118, per il camionista non c’è stato nulla da fare.