Il grande chitarrista Al Di Meola giovedì sul palco di “CarpInJazz”

Prosegue con un grande nome della musica internazionale la rassegna “CarpInJazz”. Giovedì 20 luglio alle 21:30, infatti, sul palco allestito in piazzale Re Astolfo, è atteso un “big” delle sei corde, il chitarrista italo-americano Al Di Meola nell’occasione accompagnato dal chitarrista Peo Alfonsi e dal percussionista Sergio Martinez.

Di Meola presenterà, oltre ai suoi classici, nuove composizioni e alcuni riarrangiamenti su brani di Piazzolla, Lennon e McCartney.

Nato a Jersey City nel 1954, Al Di Meola è riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori chitarristi del nostro tempo ed è il pioniere della fusione tra world music, rock e jazz. Virtuoso di altissimo livello, prodigioso talento e compositore prolifico, Di Meola ha accumulato in carriera oltre 20 album come leader e in collaborazione con musicisti del calibro, tra gli altri, di Frank Zappa, Jimmy Page, Stevie Wonder, Luciano Pavarotti, Paul Simon, Phil Collins, Santana, Steve Winwood, Herbie Hancock.

Per lui anche quattro album d’oro, due album di platino, oltre sei milioni di vendite discografiche in tutto il mondo e vari altri riconoscimenti, tra cui Grammy nomination e awards. L’album “Friday night in San Francisco”, registrato nel 1980 in trio con John McLaughlin e Paco de Lucia, è uno dei dischi live per chitarre acustiche più famosi al mondo, con oltre 2 milioni di copie vendute.

La serata è organizzata con la collaborazione del Gruppo Parkinson Carpi ODV.

Biglietti in vendita a 15 euro su Vivaticket o presso InCarpi (sala ex-Poste di Palazzo dei Pio, Piazza Martiri, 64; incarpi@comune.carpi.mo.it tel. e WhatsApp 059649255).

In occasione di questo concerto, come degli altri di “Mundus” e “CarpInJazz”, è possibile iscriversi a una o più esperienze culturali ed enogastronomiche dell’iniziativa “Taste Carpi”, sul sito www.visitmodena.it.