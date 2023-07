Commercio equo-solidale: domani sera Vagamondi presenta gioielli ricavati da mine antiuomo

Strumenti di morte come le mine antiuomo trasformati in gioielli. Li presenta domani – mercoledì 19 luglio – Vagamondi, la cooperativa sociale di Formigine (aderente a Confcooperative Terre d’Emilia) specializzata nel commercio equo-solidale e la cui bottega si è da poco trasferita in via S. Pietro 7.

Nell’ambito dell’iniziativa “Luglio col bene che ti voglio”, organizzata da ProForm (associazione di commercianti e artigiani formiginesi), domani sera Vagamondi mette in mostra i prodotti realizzati da Education for the future.

Si tratta di un’associazione che opera in Cambogia dal 2004, contribuendo a migliorare le condizioni di vita di molti giovani e cercando di garantire loro un futuro lavorativo.

Igino Brian, orafo vicentino e fondatore dell’associazione, ha aperto nel villaggio di Chma Puan (a 20 km dalla capitale cambogiana Phnom Penh) una scuola-laboratorio per ragazzi di strada. Qui vengono realizzati splendidi gioielli utilizzando ottone riciclato da mine antiuomo esplose e altro materiale bellico.