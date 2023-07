Ciclista ferito in incidente stradale, ieri sera a Castellarano

Poco prima delle 21.30 di ieri, 17 luglio, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Castelnovo Monti sono intervenuti lungo la via Radici in Piano a Tressano di Castellarano, dove si era verificato un incidente tra un’autovettura Fiat Punto condotta da un 29enne abitante a Sassuolo e una bicicletta condotta da un 40enne ghanese abitante a Castellarano.

Sul posto anche i sanitari inviati dal 118 che hanno condotto il ciclista rimasto ferito presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per le cure del caso. Nonostante i numerosi traumi, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Le esatte cause del violento impatto sono al vaglio dei carabinieri.