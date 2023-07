Tutto pronto per l’inaugurazione di via Vittorio Veneto a Formigine

Si terrà mercoledì 19 luglio alle ore 21 l’inaugurazione di via Vittorio Veneto a Formigine, oggetto di un importante intervento di riqualificazione. I lavori sono stati effettuati nell’ambito più ampio della riqualificazione di tutto il centro storico partita dalla piazza del castello.

Il cantiere è stato diviso in due fasi, una prima parte ad opera di Hera per la sostituzione dei sottoservizi riguardanti le reti idriche e del gas presenti lungo il tracciato stradale, e una seconda parte in cui è stata posata la pavimentazione in trachite e pietra d’Istria fino all’intersezione con via Marconi in analogia con quanto già fatto nelle scorse annualità lungo via Trento Trieste. Con il termine dei lavori, l’area pedonale viene estesa anche su via Vittorio Veneto, anche se resta garantito a residenti e commercianti l’ingresso per carico e scarico. Ad arricchire la via ci saranno delle pietre celebrative con i nomi delle città gemellate con Formigine: Kilkenny in Irlanda, Saumur in Francia e Verden in Germania. Nei prossimi giorni, l’intervento sarà poi completato con elementi di arredo urbano, tra cui piantumazioni in vaso e panchine.

L’inaugurazione della via, inserita nel calendario degli eventi del “Luglio col bene che ti voglio”, mercoledì di festa formiginesi, sarà allietata dal soprano, nonché insegnante del Flauto Magico, Masha Salimi che canterà l’Inno d’Italia.

“Con questo intervento – dichiara l’Amministrazione comunale – mettiamo un altro tassello nel progetto di riqualificazione del centro storico con l’obiettivo di renderlo sempre di accessibile, attrattivo e funzionale. Come previsto inizialmente, i lavori sono terminati con l’arrivo della stagione estiva, così da accogliere al meglio gli eventi dei prossimi mesi, dai Ludi di San Bartolomeo al Settembre formiginese”.