Giovedì 20 luglio lo spettacolo di burattini al parco Rocca di Castelnovo Sotto

La rassegna estiva del Comune di Castelnovo Sotto “Restate in Rocca” è partita alla grande con un calendario di eventi ricchissimo e a ingresso libero al Parco Rocca.

Giovedì 20 luglio, alle ore 21, spettacolo di burattini “Fagiolino, Sandrone e la Fata Smemorella” a cura della compagnia delle Stelle. Venerdì 21 luglio, alle ore 21, “Taxi Road” in concerto, mentre il venerdì successivo, il 28 luglio, alle ore 21, si esibiranno i “The Blue Cover acoustic Band”. Lunedì 31 luglio, alle ore 21, spettacolo di cabaret dialettale “I tri ceff” di Fnil Bus Theater.

Tutti i mercoledì di luglio ci saranno esibizioni di danza della scuola Lg Evolution. Tutte le domeniche di luglio verranno preparati aperitivi a base di cocomero.

Il primo appuntamento di agosto sarà venerdì 4, alle ore 21, con “Viva! Ligabue Tribute”. Lunedì 7 agosto, sempre alle ore 21, spettacolo di teatro dialettale con Antonio Guidetti e l’Accademia reggiana in “La capacità di ridersi addosso”. Venerdì 11 agosto grande concerto, alle ore 22, con i “Ma noi No” in tributo ai Nomadi. Martedì 22 agosto, alle ore 21, verrà proiettato il film “I miei sette padri” di Liliana Davì e Adelmo Cervi. Giovedì 31 agosto, alle ore 21, concerto dei “DeSamistade” per De Andrè.

Venerdì 8 settembre, in chiusura la chiusura della rassegna, si terrà il saggio finale “City Camp” con i ragazzi dell’istituto comprensivo.