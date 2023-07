Ginevra Di Marco in trio in un’unica data in esclusiva per il Festival Mundus a Correggio

L’inconfondibile voce di Ginevra Di Marco accompagnata dal trio dei musicisti collaboratori di una vita, Francesco Magnelli (piano e magnellophoni) e Andrea Salvadori (chitarra classica, tzouras, electronics) regalano al pubblico di Mundus un evento unico, un nuovo progetto, un concerto in unica data in omaggio a Beppe Fenoglio.

La serata si ispira, ampliandolo, a un indimenticabile concerto dei CSI del 1996 tra le navate della Chiesa di San Domenico ad Alba intitolato “Un giorno di fuoco”: un concerto in ricordo di Beppe Fenoglio, uno dei più grandi scrittori italiani della Resistenza partigiana, da sempre apprezzato nella sua scrittura così densa e carica di umanità da essere stato più volte fonte di ispirazione e di citazione in alcuni testi della band.

Un’unica data in Emilia e un concerto esclusivo, a Correggio, per celebrare i brani di una vita di musica, resistenza e storie da raccontare, come è stata quella di Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori. I tre musicisti ripercorrano la loro carriera, un successo rappresentativo della migliore scena musicale italiana.

Ingresso unico €12,00

Vendita biglietti online su www.vivaticket.com, presso le biglietterie in ogni comune e in loco la sera dello spettacolo.

ATER FONDAZIONE Tel 059 340221 mundus@ater.emr.it www.ater.emr.it fb: festivalmundus

COMUNE DI CORREGGIO – TEATRO ASIOLI

Tel 0522 637813 info@teatroasioli.it www.teatroasioli.it www.comune.correggio.re.it

Acquisto biglietti: giorno prima del concerto, ore 18-19 – giorno del concerto, ore 18-19 e 20.30-21.30