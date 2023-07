Fabrizio Barca ad Albinea per presentare “Disuguaglianza e conflitto, un anno dopo”

Giovedì 20 luglio il coordinatore del Forum Diseguaglianze e Diversità, Fabrizio Barca, sarà ad Albinea per un incontro dal titolo “Disuguaglianza e conflitti”.

A partire dalle ore 16.45, nella sala civica di via Morandi 9, Barca dialogherà con Gino Mazzoli, docente dell’Università Cattolica e Paolo Romani, consigliere regionale e membro della commissione Sostenibilità sociale della Regione Lombardia. Coordinerà l’iniziativa Tiziana Fontanesi dell’associazione Reggio Diritti e Libertà.

L’evento rientra nella rassegna “Guarda un po’ chi c’è: Grandi Autori in Biblioteca”. Barca presenterà il suo ultimo libro “Disuguaglianze e conflitto un anno dopo” di Donzelli editore, 2023.

L’evento è organizzato dall’Associazione “Reggio Diritti e Libertà”, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Pablo Neruda” e il Comune di Albinea.

Il libro

Tempi duri, per la sinistra italiana. I suoi rappresentanti, i suoi esponenti più significativi, i suoi gruppi dirigenti, messi a dura prova da una lunga crisi dell’economia che ha accresciuto le disuguaglianze, e da una parallela crisi della politica che ha visto svilirsi il ruolo dei partiti e crescere sempre più il divario tra governanti e governati, sono a corto di un pensiero strategico: sembrano avere smarrito il nesso tra lo studio della realtà e la sua trasformazione. Da troppo tempo manca una visione, che sappia precedere e accompagnare l’azione politica. In questo libro, incalzato dagli interrogativi che gli pone Fulvio Lorefice, Fabrizio Barca prova ad affrontare di petto il problema di una strategia d’insieme di cui si dovrebbe dotare il soggetto politico che volesse essere artefice di una trasformazione all’altezza delle sfide del presente. Tre sono i nodi principali che vengono presi in esame, alla luce della crisi determinata da Covid-19: le disuguaglianze, il conflitto e lo sviluppo.

L’autore

Fabrizio Barca, statistico ed economista, si è laureato in Scienze statistiche e demografiche e ha conseguito un master in economia all’Università di Cambridge. Ha insegnato Politica economica, Finanza aziendale e Storia dell’economia in diversi atenei italiani e francesi. È stato dirigente di ricerca in Banca d’Italia e di politica pubblica nel Ministero Economia e Finanze, presidente del Comitato Ocse politiche territoriali e ministro per la Coesione territoriale nel governo Monti. È membro della Fondazione Basso e coordina il Forum Disuguaglianze e Diversità. È autore di numerosi saggi e volumi, tra i quali si ricordano: La traversata. Una nuova idea di partito e di governo (Feltrinelli 2013), Il triangolo rotto. Partiti, società e Stato (con P. Ignazi, Laterza 2013), Un futuro più giusto. Rabbia, conflitto e giustizia sociale

(con Patrizia Luongo, Il Mulino 2020), Quel mondo diverso. Da immaginare, per cui battersi, che si può realizzare (con Enrico Giovannini, Laterza 2020) e Abbattere i muri. Principi di giustizia sociale (Castelvecchi 2021).