Segnalazioni sull’abbandono dei rifiuti arrivano da alcuni cittadini sassolesi

“Sono giorni che in via Brigata Julia Alpino a fianco del comando della Polizia Municipale, nonostante la segnalazione ad Hera – ci scrive un lettore – i rifiuti fuori dai cassonetti aumentano da quando è cambiata la raccolta. Segnalo tutti i giorni – aggiunge – ma non vedo cambiamenti. Aiutateci”.

“Foto di una situazione tipica, che si presenta agli occhi di chiunque, in una qualunque città emiliana dove si sia adottato il nuovo metodo di raccolta rifiuti – afferma un’altra cittadina – La mia segnalazione è l’ennesima! Non ho ancora avuto il piacere di vedere una zona pulita e ordinata in tutto Sassuolo, se non per una manciata di minuti. L’immagine è eloquente, la mia didascalia pure! – aggiunge – Io direi che la cosa non funziona proprio e credo che i cittadini abbiano tutto il diritto, stante i costi che sostengono, di avere una città in condizioni igienico-sanitarie assolutamente diverse!! Le nostre città sono in condizioni INDECOROSE! Nel 2023 è inammissibile!! A buon intenditor poche parole” conclude.