Controlli notturni dei Carabinieri a Carpi per garantire la sicurezza stradale

La scorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno effettuato nuovi controlli alla circolazione stradale, per prevenire gli incidenti, a volte anche mortali, molto spesso causati dall’abuso di alcol o dall’uso di droghe, attuando dei posti di controllo lungo la viabilità ordinaria, urbana ed extraurbana di quel Comune.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, corso serata, hanno fermato il conducente di un’autovettura, 35enne, il quale, sottoposto ad accertamenti con etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolico ben oltre il limite consentito.

Poco dopo, i militari hanno proceduto al controllo di un altro veicolo, il cui conducente 29enne, sottoposto anch’egli ad alcol-test, è risultato positivo.

In entrambi i casi, le persone sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebbrezza alcolica e le rispettive patenti di guida sono state ritirate e inviate alla Prefettura per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.

I controlli su strada dei Carabinieri continueranno, soprattutto nei fine settimana, al fine di sensibilizzare i conducenti sulle gravi conseguenze, a volte anche fatali, che può comportare una condotta di guida pericolosa ed irresponsabile.