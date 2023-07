Torna dal 15 al 16 luglio all’Autodromo di Imola il Mondiale Superbike

Il Mondiale Superbike raddoppia e sceglie ancora la Motor Valley emiliano-romagnola. Si svolgerà infatti all’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, dal 15 al 16 luglio, la settima tappa del Mondiale 2023, secondo appuntamento in Emilia-Romagna dopo quello del Circuito ‘Marco Simoncelli’ di Misano Adriaco (RN) dello scorso giugno. Un ritorno dopo tre stagioni di assenza e a oltre 20 anni dall’esordio nel 2001 nella storica pista imolese.

Una scelta da parte della FIM che porta a quattro i grandi appuntamenti motoristici di rilievo internazionale lungo la via Emilia, considerando anche il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di Moto Gp a settembre e, a maggio, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna di F1, quest’anno annullato a causa dell’alluvione, ma già confermato nel calendario 2024.

“Un primato che solo l’Emilia-Romagna può vantare e che ne conferma il ruolo di autentica Sport Valley internazionale- sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini–. Questo prestigioso appuntamento rappresenta per il nostro territorio una nuova importante vetrina e un’occasione di promozione della filiera motoristica. La dimostrazione che anche lo sport può essere uno strumento per aiutare la ripartenza in questi mesi difficili che stiamo attraversando. Ai piloti, ai tecnici e a tutto lo staff il mio benvenuto nella terra dei motori”.

A Rimini e Cesenatico protagonista la vela

Dal rombo dei motori, al soffio del vento che tende le vele delle imbarcazioni in gara nelle due importanti manifestazioni in programma questo fine settimana e che rientrano nel calendario sportivo sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna: i Campionati mondiali Open Skiff a Rimini dal 16 al 21 luglio e i Campionati mondiale ed europeo di Hobie Cat in corso di svolgimento fino al 21 luglio a Cesenatico.

Organizzato dal Club Nautico Rimini, in collaborazione con Open Skiff Italia e Federazione italiana Vela, quello in arrivo nella città romagnola è il Mondiale di questa classe più numeroso di sempre con 286 pre-iscritti da 13 nazioni. Tre le categorie in gara – Under 12, Under 15 e Under 17 – per una grande festa dello sport e del divertimento che vedrà protagonisti tanti giovani velisti in erba.

Di tutto rispetto i numeri anche per il Mondiale e l’Europeo di Hobie Cat in corso a Cesenatico per iniziativa del locale Circolo Vela, in collaborazione con Ihca (International Hobie Class Association), Ehca (European Hobie Class Association), e l‘Associazione Italiana Hobie Cat: circa 200 le barche di tutto il mondo e 400 i velisti che si contendono i titoli in palio in due distinte aree, a nord e a sud del Porto Canale.