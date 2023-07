La Polizia di Carpi denuncia quattro giovani, di cui tre minorenni, indiziati del reato di furto aggravato

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato in stato di libertà quattro ragazzi, un 18enne e tre minorenni, gravemente indiziati del reato di furto aggravato.

Durante la notte del 12 luglio scorso, a seguito di chiamata alla linea di emergenza 112NUE, una Volante del Commissariato di P.S. di Carpi, unitamente ad una pattuglia del Radiomobile della Compagnia Carabinieri, si è portata in via Labriola, dove era stata segnalata la presenza di alcuni giovani che cercavano di aprire le portiere delle auto in sosta e che avevano asportato da diversi veicoli gli stemmi delle case automobilistiche per poi darsi alla fuga.

Gli operatori hanno individuato e fermato in via Pezzana i quattro giovani, corrispondenti alle descrizioni fornite da un testimone, i quali sono stati trovati in possesso di diversi stemmi. Il maggiorenne aveva con sé un coltellino, motivo per il quale è stato deferito alla Autorità Giudiziaria anche per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.