Il 19 luglio un incontro sulle tendenze moda Autunno/Inverno 2024/25 con gli esperti di ‘Zoom on fashion trends’

Continuano anche in piena estate i progetti di formazione per le aziende del Distretto del tessile-abbigliamento di Carpi, che proseguono con un webinar gratuito, dedicato alle tendenze moda per la stagione Autunno/Inverno 2024/2025.

Promosso e organizzato Carpi Fashion System, l’incontro si svolgerà online mercoledì 19 luglio alle ore 14:30.

A illustrare agli operatori delle imprese i mood della stagione che verrà, saranno Veronica Lodi ed Emilia Minichiello, della prestigiosa testata Zoom on fashion trends.

Iscrizione obbligatoria compilando il modulo di adesione al seguente link: bit.ly/3D3QZPg.

Le credenziali di accesso saranno inviate soltanto a chi effettuerà la registrazione sul modulo online.

Quello con le esperte di ‘Zoom’ è ormai un appuntamento ricorrente, molto atteso e partecipato dalle imprese: il seminario è modellato sulle più importanti suggestioni che animano il mondo della moda, un’occasione che mira a fornire agli operatore del settore utili strumenti di aggiornamento da utilizzare quotidianamente nella creazione e nella progettazione delle collezioni.

Informazioni, spunti, direzioni per comprendere come la tendenza sia un mondo da esplorare a più livelli. Attraverso una panoramica su atmosfere, colori e materiali proposti dai saloni internazionali più importanti, i creativi del settore moda troveranno anticipazioni sugli andamenti più generali e potranno, in netto anticipo, ricevere preziose ispirazioni relative ai trend della prossima stagione.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it.