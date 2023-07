Due arresti per tentato furto di rame nella notte a Modena

La notte scorsa, nel corso di un servizio perlustrativo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono stati attivati per movimenti sospetti all’interno di un’azienda ubicata in zona Emilia Est, in quel momento chiusa, dove in passato si erano verificati ammanchi di materiale in rame.

I militari tempestivamente intervenuti hanno sorpreso due persone intente a rubare i pluviali dalla struttura dell’azienda. I due, un 51enne ed una 53enne, sono stati bloccati e tratti in arresto per tentato furto aggravato in concorso. Condotti stamane davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, ai due è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.