Cinzia Gentile è il nuovo Direttore Sanitario dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia

La dottoressa Cinzia Gentile, da lunedì 17 luglio, è il nuovo Direttore Sanitario dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, dopo la nomina a Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno della dottoressa Nicoletta Natalini.

Cinzia Gentile nell’ultimo anno ha svolto il compito di Direttore del Distretto di Guastalla, incarico che seguiterà a mantenere, dopo avere ricoperto in precedenza per qualche anno il ruolo di responsabile della struttura complessa “Direzione Gestione Operativa” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena.

La dottoressa Gentile, salentina di origine, ma reggiana di adozione, classe 1972, è laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Igiene e Medicina preventiva. Dal 2015 al 2020 ha diretto l’Ospedale Civile di Guastalla e dal 2002 al 2015 aveva lavorato alla Direzione medica ospedaliera del Santa Maria Nuova di Reggio, dove si era occupata di organizzazione e gestione sanitaria. Negli anni ha maturato competenze tecnico-specialistiche in particolar modo su temi come miglioramento della qualità delle strutture sanitarie, innovazione e gestione del cambiamento, impatto delle nuove tecnologie, organizzazione sistemi ospedalieri.

La professionista ha partecipato nel 2018 alla stesura del Piano Attuativo Locale (PAL). Componente di diversi gruppi di lavoro regionali, ha conseguito il “Master biennale di II livello in Politiche Sanitarie” e l’abilitazione per dirigente di struttura complessa, partecipando al “Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa”.

“L’esperienza maturata dalla dottoressa Gentile – ha dichiarato il Direttore Generale Cristina Marchesi – le consentirà di gestire con competenza e professionalità il nuovo incarico. Cinzia Gentile è una importante risorsa per l’intero sistema, grazie alla preparazione in materia di direzione, gestione e valutazione dei servizi e alle indiscusse capacità organizzative e relazionali. Un ringraziamento di cuore da parte della Direzione aziendale per la dedizione e l’impegno profusi nell’esercizio della sua funzione, in un periodo estremamente impegnativo, va alla dottoressa Nicoletta Natalini cui rivolgiamo un enorme in bocca al lupo per il prosieguo”.