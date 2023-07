A Carpi una “rete” di defibrillatori per una maggiore efficienza

Tre nuovi defibrillatori da aggiungere alla rete territoriale di apparecchi salvavita: l’ultimo dispositivi è stato consegnato oggi in Municipio, alla firma di un protocollo d’intesa – fra Comune, Ausl, CRI e associazione “Gli Amici del Cuore” di Modena – per gestirla. I defibrillatori, che si sommeranno ai nove già presenti in città, sono stati donati dal Comitato di Carpi della Cri, dal Rotary Club locale e dalla famiglia Eros Degli Innocenti (gestori di giostre): saranno collocati in luoghi di passaggio di pubblico, e precisamente sotto il portico di piazza dei Martiri lato via Berengario (nel vano bancomat), in piazza Garibaldi n. 18 e a Cortile (di fronte al dispensario farmaceutico).

In rappresentanza dei rispettivi Enti e gruppi, la convenzione per realizzare « una rete di apparecchiature salvavita per l’emergenza da arresto cardiocircolatorio sul territorio di Carpi » è stata firmata dal Sindaco Alberto Bellelli, Stefania Ascari (Direttore Distretto Carpi dell’Ausl), Fabrizio Fantini (CRI) e Marilena Campisi (“Amici del cuore”).

Fra gli scopi dell’accordo, controllo periodico e manutenzione di ogni DAE (“Defibrillatore Automatico Esterno”) nonché informazione e formazione della cittadinanza.

Presente anche l’assessora a Sanità e associazionismo Tamara Calzolari, che ha rinnovato la gratitudine del Comune per quanto ricevuto: «Si amplia così la copertura del territorio facilitando la tempestività dell’intervento, spesso decisiva per il suo esito. Ogni strumento verrà inserito nella mappatura regionale che con l’app DAE RespondER consente di individuare il defibrillatore a uso pubblico più vicino alla propria posizione. »