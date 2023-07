Tajani “La riforma della giustizia non è contro i magistrati”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa riforma non è contro i magistrati, che sono servitori dello Stato. Nessuno vuole emarginarli o fare la riforma senza ascoltarli, poi sarà il compito del legislatore ascoltare tutti e legiferare”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea nazionale di Confagricoltura.

“Una riforma del genere piace alla maggioranza dei magistrati, non c’è nessun intento punitivo nè discriminatorio. Partiamo da una visione liberale, dalla società, la ripartizione dei poteri viene da Montesquieu. Il ministro della Giustizia è Nordio, quando porterà le sue proposte in commissione Giustizia e in Cdm ne parleremo”, ha aggiunto.

