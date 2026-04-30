Aimag, incontro con sindacati e sindaci: confronto costruttivo su risultati e prospettive future

Si è svolto lunedì scorso un incontro tra tutte le organizzazioni sindacali sia di categoria che confederali di CGIL, CISL e UIL, insieme ai rappresentanti dei lavoratori dell’azienda – e ai Sindaci dei Comuni soci di AIMAG S.p.A. della provincia di Modena.

L’incontro, richiesto dalle organizzazioni sindacali ha rappresentato un momento di confronto importante per fare il punto sulla situazione attuale e sulle prospettive future del gruppo.

Il dialogo si è sviluppato a partire dal lavoro svolto negli ultimi anni, con particolare riferimento al percorso avviato dal 2024. È stato condiviso un giudizio positivo sul lavoro portato avanti congiuntamente che ha consentito di superare una fase di forte criticità vissuta a partire dal 2022. Oggi AIMAG si presenta con risultati solidi, raggiunti attraverso una governance efficace e un clima di collaborazione tra i soci.

Nel corso dell’incontro, le organizzazioni sindacali hanno posto con forza il tema del futuro. Un’attenzione condivisa anche dai Sindaci, nella consapevolezza che i risultati raggiunti non esauriscono i problemi e le sfide che attendono il gruppo. In questo quadro, è stato ulteriormente rafforzato un principio guida condiviso: il lavoro dei soci è orientato a garantire stabilità e sicurezza per i lavoratori, tutela dell’indotto territoriale e il mantenimento di alti livelli di qualità dei servizi per cittadini e imprese.

Tra i temi affrontati, è stato richiamato il percorso legato al progetto di integrazione con HERA S.p.A. e il successivo stop determinato dal parere della Corte dei Conti, che ha evidenziato criticità nelle modalità di costruzione dell’accordo. A partire da quel passaggio, è stato avviato un lavoro che, recependo le indicazioni emerse, punta oggi a costruire un percorso alternativo in grado di rispondere alle esigenze di prospettiva del gruppo valutando tutte le possibili soluzioni.

La criticità attuale è riconducibile in particolare alla concessione del servizio idrico integrato che risulta in scadenza al 31 dicembre 2027, mentre le gare per il nostro ambito territoriale sono previste nel 2029.

A questo si aggiunge un tema di sostenibilità industriale: una parte significativa della capacità finanziaria del gruppo è oggi legata al mercato dell’energia, in particolare al ramo Sinergas. Un settore fortemente esposto alle dinamiche internazionali, come dimostrato negli ultimi anni dagli effetti del conflitto russo-ucraino e dalle tensioni in Medio Oriente, che rendono il contesto energetico instabile e soggetto a forti oscillazioni, soprattutto per realtà di dimensioni più contenute rispetto ai grandi player internazionali.

Su tutti questi aspetti si è registrata una convergenza sull’importanza di rafforzare gli strumenti di governance e i momenti di confronto. In questo senso, è stata condivisa la centralità del nuovo patto di sindacato, su cui i Sindaci stanno lavorando da mesi.

Una proposta già elaborata a livello tecnico dagli uffici comunali e che sarà ora sottoposta al confronto nei Consigli comunali dei territori coinvolti, con l’obiettivo di arrivare alla sua approvazione nella seconda metà del mese di maggio.

L’incontro si è concluso in un clima costruttivo, con l’impegno, da parte dei Sindaci, a mantenere un confronto costante e strutturato con le organizzazioni sindacali lungo tutto il percorso, nella convinzione che solo attraverso il dialogo e la partecipazione dei lavoratori sia possibile arrivare a scelte solide, responsabili e pienamente sostenibili per il futuro di AIMAG e dei territori che rappresenta.

(Sindaci soci Aimag della provincia di Modena – Cgil Cisl Uil Modena)